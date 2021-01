Il ritorno a scuola di 300mila studenti delle superiori. La mappa delle Regioni che hanno riaperto le aule e chi invece aspetta ancora (Di lunedì 25 gennaio 2021) Quasi 300mila studenti delle scuole superiori tornano in aula. Un rientro che in quasi tutte le città è al 50% ma che offre la possibilità ai ragazzi di rivedersi, seppur a turno. Le scuole secondarie di secondo grado riaprono in quattro nuove Regioni mentre in altre 8 è tutto rinviato all’1 febbraio. Le restanti Regioni, invece, hanno già riaccolto i ragazzi chi l’11 gennaio scorso chi il 18. A permettere agli studenti di tornare tra i banchi, in alcuni casi, sono state le sentenze dei tribunali amministrativi mentre in altre situazioni sono prevalse le ordinanze dei governatori che ormai, per quanto riguarda l’istruzione, non tengono più di tanto in considerazione le indicazioni dei Dpcm. Il provvedimento firmato da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Quasiscuoletornano in aula. Un rientro che in quasi tutte le città è al 50% ma che offre la possibilità ai ragazzi di rivedersi, seppur a turno. Le scuole secondarie di secondo grado riaprono in quattro nuovementre in altre 8 è tutto rinviato all’1 febbraio. Le restantigià riaccolto i ragazzi chi l’11 gennaio scorso chi il 18. A permettere aglidi tornare tra i banchi, in alcuni casi, sono state le sentenze dei tribunali amministrativi mentre in altre situazioni sono prevalse le ordinanze dei governatori che ormai, per quanto riguarda l’istruzione, non tengono più di tanto in considerazione le indicazioni dei Dpcm. Il provvedimento firmato da ...

