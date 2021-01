Il pugilato marchigiano ai campionati assoluti ad Avellino | c' è il fabrianese Cacciapuoti

(Di lunedì 25 gennaio 2021) In partenza peril contingenteche parteciperà aimaschili e femminili diche si disputeranno dal 26 al 31 gennaio. Ben 123 atleti e 55 atlete, tutti ...

vivereosimo : Il pugilato marchigiano ai campionati assoluti ad Avellino - lanuovariviera : Il pugilato marchigiano ai campionati assoluti ad Avellino. -

Ultime Notizie dalla rete : pugilato marchigiano

AnconaToday

ANCONA - E' in partenza il contingente regionale pronto ad affrontare le gare maschili e femminili che si disputeranno dal 26 al 31 gennaio ...3' di lettura 25/01/2021 - In partenza per Avellino il contingente marchigiano che parteciperà ai Campionati Assoluti Maschili e Femminili di pugilato che si disputeranno dal 26 al 31 gennaio. Ben 123 ...