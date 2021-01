Il premier potrebbe salire al Colle oggi stesso. Perilli (M5S): “Conte si presenterà alle Camere come ha sempre fatto, ma non sarà una dolce morte” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte potrebbe recarsi già oggi al Quirinale per conferire con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E’ quanto ha appreso l’Ansa citando fonti parlamentari della maggioranza. “Il presidente Conte – ha detto a SkyTg24 il senatore M5S Gianluca Perilli – si presenterà alle Camere come ha sempre fatto, non mi sperticherei a dire che sarà una dolce morte. Ci sarà una presa d’atto di responsabilità da parte di tutti parlamentari”. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 25 gennaio 2021) IlGiusepperecarsi giàal Quirinale per conferire con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E’ quanto ha appreso l’Ansa citando fonti parlamentari della maggioranza. “Il presidente– ha detto a SkyTg24 il senatore M5S Gianluca– siha, non mi sperticherei a dire cheuna. Ciuna presa d’atto di responsabilità da parte di tutti parlamentari”. L'articolo LA NOTIZIA.

