Il portale dei tamponi del Parlamento europeo è stato accusato di non rispettare il Gdpr (Di lunedì 25 gennaio 2021) (foto: Getty Images)Il Parlamento europeo rischia di finire sotto l’occhio indagatore del Garante europeo per la protezione dei dati (Edps) a causa del trattamento delle informazioni da parte del portale adottato per prenotare i tamponi per verificare la positività al Covid-19. Secondo una prima denuncia depositata lo scorso ottobre da parte di sei europarlamentari e una seconda presentata nei giorni scorsi da Noyb, associazione specializzata nei diritti digitali fondata dall’attivista austriaco Max Schrems, celebre per aver ottenuto l’invalidazione degli accordi tra Europa e Stati Uniti nello scambio di dati personali, il sito avrebbe condiviso informazioni sensibili con fornitori oltreoceano senza una base legale e i banner sui cookie non darebbero una piena comprensione dell’suo dei dati. Pur non ... Leggi su wired (Di lunedì 25 gennaio 2021) (foto: Getty Images)Ilrischia di finire sotto l’occhio indagatore del Garanteper la protezione dei dati (Edps) a causa del trattamento delle informazioni da parte deladottato per prenotare iper verificare la positività al Covid-19. Secondo una prima denuncia depositata lo scorso ottobre da parte di sei europarlamentari e una seconda presentata nei giorni scorsi da Noyb, associazione specializzata nei diritti digitali fondata dall’attivista austriaco Max Schrems, celebre per aver ottenuto l’invalidazione degli accordi tra Europa e Stati Uniti nello scambio di dati personali, il sito avrebbe condiviso informazioni sensibili con fornitori oltreoceano senza una base legale e i banner sui cookie non darebbero una piena comprensione dell’suo dei dati. Pur non ...

Il portale dei tamponi del Parlamento europeo è stato accusato di non rispettare il Gdpr

Il sito per la prenotazione degli esami è finito nel mirino di alcuni europarlamentari per lo scambio di dati con terze parti negli Stati Uniti ...

