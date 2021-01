Il Pd non vuole le elezioni anticipate. Zingaretti: “Conte è il punto di equilibrio più avanzato, ha preso la fiducia 4 giorni fa” (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Rischio elezioni anticipate? Il Pd non ha mai puntato alle elezioni anticipate, non vuole le elezioni anticipate, ci siamo spesi per evitare le elezioni, garantendo una buona qualità di governo. Abbiamo avuto responsabilità sulla battaglia dei Contenuti”. E’ quanto ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di Radio Immagina, la web radio del Pd. “E’ stata la mossa di Matteo Renzi – ha aggiunto il leader dem – che ha portato ad un rischio di elezioni anticipate. Noi dobbiamo uscire da questa situazione, è stata l’apertura della crisi che ha portato al rischio di elezioni anticipate, cosa che si deve scongiurare con un governo autorevole, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Rischio? Il Pd non ha mai puntato alle, nonle, ci siamo spesi per evitare le, garantendo una buona qualità di governo. Abbiamo avuto responsabilità sulla battaglia deinuti”. E’ quanto ha detto il segretario del Pd, Nicola, ospite di Radio Immagina, la web radio del Pd. “E’ stata la mossa di Matteo Renzi – ha aggiunto il leader dem – che ha portato ad un rischio di. Noi dobbiamo uscire da questa situazione, è stata l’apertura della crisi che ha portato al rischio di, cosa che si deve scongiurare con un governo autorevole, ...

