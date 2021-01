Il pasticcio Ue sui vaccini | così si è fatta “beffare” dalle case farmaceutiche

fattoquotidiano : “La zona rossa è costata 600 milioni di euro”: commercianti e sindaci vogliono la class action dopo il pasticcio de… - NicolaPorro : ?? #JoeBiden e #KamalaHarris santi subito, il pasticcio di Ursula sui #vaccini, i 100 anni del #comunismo italiano.… - PaoloBrandi : Ecco spiegato il pasticcio fatto da Regione Lombardia sui dati #Covid_19 . A dire il vero, molti lombardi non si so… - antoniettavale7 : Liguria, il pasticcio della giunta Toti sui ristori: nell’elenco di beneficiari un centinaio di attività fallite, d… - Notiziedi_it : Covid in Lombardia, pasticcio sui colori, Sala incalza Fontana: «I lombardi devono sapere la verità» -

Ultime Notizie dalla rete : pasticcio sui

I sindaci di Milano, Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Mantova e Varese Davide hanno voluto intervenire in una questione che la Giunta Fontana ha trasformato da tecnica in bufera politica ...«…Probabilmente non è colpa di nessuno…». Dopo le imbarazzate dichiarazioni del governatore Attilio Fontana sull’incredibile pasticcio dei dati sui contagi in Lombardia, il Tapiro d’oro gigante non po ...