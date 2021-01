Il messaggio che parla della «nuova regola» di WhatsApp nell’utilizzo delle foto è una bufala (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 25 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare questo messaggio (pubblicato anche su Facebook): «Ricorda, domani inizia la nuova regola Whatsap sic che ti permette di usare le tue foto !! Ricorda che la scadenza è oggi !!! Può essere utilizzato in cause legali contro di te. Tutto ciò che hai pubblicato può essere pubblicato a partire da oggi, anche i messaggi eliminati. Non costa altro che un semplice copia / incolla, meglio essere sicuri che essere violati. Non autorizzo Whatsap o qualsiasi organizzazione associata a Whatsap, come Facebook e Instagram a utilizzare le mie immagini, informazioni, messaggi, foto, messaggi eliminati, file, ecc. Questo è vero. Lo condivido !!!!!!!! Non autorizzo Condividilo in 10 gruppi e apparirà un segnale sul tuo Whatsap ... Leggi su facta.news (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 25 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare questo(pubblicato anche su Facebook): «Ricorda, domani inizia laWhatsap sic che ti permette di usare le tue!! Ricorda che la scadenza è oggi !!! Può essere utilizzato in cause legali contro di te. Tutto ciò che hai pubblicato può essere pubblicato a partire da oggi, anche i messaggi eliminati. Non costa altro che un semplice copia / incolla, meglio essere sicuri che essere violati. Non autorizzo Whatsap o qualsiasi organizzazione associata a Whatsap, come Facebook e Instagram a utilizzare le mie immagini, informazioni, messaggi,, messaggi eliminati, file, ecc. Questo è vero. Lo condivido !!!!!!!! Non autorizzo Condividilo in 10 gruppi e apparirà un segnale sul tuo Whatsap ...

CarloCalenda : Selvaggia è una ragazza del mio staff che ha fatto un errore mentre caricava il video e contemporaneamente risponde… - matteorenzi : Un messaggio per gli amici del @pdnetwork , con le parole di Mino Martinazzoli: io credo che la politica è altrove… - StefanoGuerrera : Ho ricevuto questo messaggio su IG e ho deciso che il signor Daniele merita tutti i complimenti del mondo per i suo… - anna_volante : RT @carpa2019: MESSAGGIO PER I MIEI FOLLOWERS: Non ho piu i Followings, non so perché (o meglio posso sospettare) ed ho perso diversi Follo… - luisellafiore : Ovviamente spero passi il messaggio. Ovviamente, il fatto grave è il femminicidio. Voglio sottolineare che tutti g… -

Ultime Notizie dalla rete : messaggio che WhatsApp, quel messaggio che arriva sul cellulare e ti ruba l'account. Come si fa per... Il Gazzettino Ragazza uccisa, pioggia di insulti a Pietro Morreale su Fb: «Ti farei a pezzi». Un commento ogni 30 secondi

Formalmente è indagato per omicidio, ma sui social la sentenza è già stata emessa: una condanna senza appello. Pietro Morreale, il giovane accusato di aver ucciso la ...

HC: Le radici della rinascita di Iris Van Herpen

Sorgono dalla polvere e scompaiono in un sottile vapore acqueo, maestose creature scolpite dalla creatività biosferica di Iris Van Herpen. Dopo aver ...

Formalmente è indagato per omicidio, ma sui social la sentenza è già stata emessa: una condanna senza appello. Pietro Morreale, il giovane accusato di aver ucciso la ...Sorgono dalla polvere e scompaiono in un sottile vapore acqueo, maestose creature scolpite dalla creatività biosferica di Iris Van Herpen. Dopo aver ...