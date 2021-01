Il governo ha due o tre giorni per decidere cosa fare (Di lunedì 25 gennaio 2021) Prima di un voto al Senato in cui potrebbe andare in minoranza: Conte potrebbe dimettersi per riottenere l'incarico, oppure riaprire le trattative con Renzi Leggi su ilpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Prima di un voto al Senato in cui potrebbe andare in minoranza: Conte potrebbe dimettersi per riottenere l'incarico, oppure riaprire le trattative con Renzi

matteosalvinimi : Avete seguito su La7 da Giletti, Amici? Spero di essere stato CHIARO. Governo col Pd? Non scherziamo. Come fai a me… - matteosalvinimi : #Salvini: governo col Pd? Non scherziamo. Come fai a mettere insieme due visioni del mondo completamente diverse? O… - LegaSalvini : #Salvini a #nonelarena: 'Governo col PD? Ma non scherziamo! Come fai a mettere insieme due visioni del mondo comple… - ArduinoSusanna : RT @VeroDeRomanis: Min #Dimaio a @Mezzorainpiu spiega che il Governo deve andare avanti perché “nei prossimi due anni dobbiamo rilanciare i… - abollis : RT @ilpost: Il governo ha due o tre giorni per decidere cosa fare -