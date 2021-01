“Il Fotografo dei Puffi” in giro per l’Italia e non solo (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Il Fotografo dei Puffi”, ovvero Claudio Tallone, è un personaggio che ha reso una piccola intuizione divertente un motivo artistico, molto apprezzato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ClaudioTalloneFotografoPuffi ® (@ilFotografodeiPuffi) La storia del “Fotografo dei Puffi” comincia da un Fotografo, Claudio Tallone, convinto che alle sue foto di paesaggi dell’amata Genova “manchi qualcosa”. Per carità, concordiamo tutti che i paesaggi di Genova siano belissimi, ma concordiamo anche, parafrasando un antico sketch televisivo, che “al mondo ci sono milioni di telecamere, e ancor più numerosi sono quelli che le manovrano”. E distinguersi dalla massa diventa un’arte difficile, ... Leggi su bufale (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Ildei”, ovvero Claudio Tallone, è un personaggio che ha reso una piccola intuizione divertente un motivo artistico, molto apprezzato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ClaudioTallone® (@ildei) La storia del “dei” comincia da un, Claudio Tallone, convinto che alle sue foto di paesaggi dell’amata Genova “manchi qualcosa”. Per carità, concordiamo tutti che i paesaggi di Genova siano belissimi, ma concordiamo anche, parafrasando un antico sketch televisivo, che “al mondo ci sono milioni di telecamere, e ancor più numerosi sono quelli che le manovrano”. E distinguersi dalla massa diventa un’arte difficile, ...

Noovyis : (“Il Fotografo dei Puffi” in giro per l’Italia e non solo) Playhitmusic - - Bruno72513183 : @Lanf040264 Caro Giggino mi sa che dovrai tornare a vendere noccioline, ah, il fotografo portatelo dietro ma lo dov… - LimboRush : In ricordo di Andrew MacNaughtan, scomparso il 24 gennaio 2012. Fotografo e amico dei Rush, li ha immortalati nelle… - AZFOOTBALL2003 : RT @giorgio2181953: @GuidoCrosetto @mariilluminati Bergamo,noto ristoratore si suicida. Napoli,noto fotografo si suicida. Brescia, imprendi… - giorgio2181953 : @GuidoCrosetto @mariilluminati Bergamo,noto ristoratore si suicida. Napoli,noto fotografo si suicida. Brescia, impr… -

Ultime Notizie dalla rete : Fotografo dei “Il Fotografo dei Puffi” in giro per l’Italia e non solo Bufale.net Boateng “cancella” Melissa Satta: il gesto dopo il divorzio

Il calciatore non ha reagito bene alla fine del matrimonio con la ex moglie nonostante si siano lasciati in buoni rapporti. Ecco cosa è successo ...

I mille più ricchi al mondo hanno recuperato le perdite da Covid in 9 mesi, i miliardi di poveri lo faranno in 10 anni: il report Oxfam

Mentre le mille persone più ricche del mondo hanno recuperato le perdite generate dal Covid in soli nove mesi, per miliardi di poveri la ripresa potrebbe richiedere oltre dieci anni. D’altro canto, da ...

Il calciatore non ha reagito bene alla fine del matrimonio con la ex moglie nonostante si siano lasciati in buoni rapporti. Ecco cosa è successo ...Mentre le mille persone più ricche del mondo hanno recuperato le perdite generate dal Covid in soli nove mesi, per miliardi di poveri la ripresa potrebbe richiedere oltre dieci anni. D’altro canto, da ...