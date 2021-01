Il figlio di un politico nigeriano omofobo fa coming out: 'Sì, sono gay' (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il figlio di Doyn Okupe, un politico nigeriano noto per la sua omofobia ha fatto coming out su Instagram: Bolu Okupe, questo il suo nome, ha postato una foto con una bandiera arcobaleno e la scritta "... Leggi su globalist (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ildi Doyn Okupe, unnoto per la sua omofobia ha fattoout su Instagram: Bolu Okupe, questo il suo nome, ha postato una foto con una bandiera arcobaleno e la scritta "...

Il figlio di un politico nigeriano omofobo fa coming out: "Sì, sono gay"

Bolu Okupe è stato immediatamente travolto da commenti omofobi e minacce di morte da parte dei fondamentalisti religiosi del suo paese ...

