Il Covid aumenta le disuguaglianze sociali: i ricchi incassano e per i poveri è crisi senza fine" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Coronavirus sta allargando la distanza tra ricchi e poveri: dall'inizio della pandemia il patrimonio dei primi 10 miliardari del mondo è aumentato di 540 miliardi di dollari complessivi, che ... Leggi su europa.today (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Coronavirus sta allargando la distanza tra: dall'inizio della pandemia il patrimonio dei primi 10 miliardari del mondo èto di 540 miliardi di dollari complessivi, che ...

fabiodellanno : RT @TodayEuropa: #Lavoro #Network Il Covid aumenta le disuguaglianze sociali: i ricchi incassano e per i poveri è crisi senza fine https://… - PantheonVerona : Nella giornata di oggi aumenta di 6 il dato dei decessi registrati, fra ospedale e extra-ospedale, in provincia di… - LorisCavallett1 : RT @HappyAgeingIta: “Più i tempi della campagna vaccinale anti #Covid_19 si allungano, più aumenta la probabilità di nuove varianti non sen… - Frances78031172 : Ma con tutte le balle sul Covid,la crisi economica, la fame che aumenta,veramente siete sicuri che non ci sarà una… - TodayEuropa : #Lavoro #Network Il Covid aumenta le disuguaglianze sociali: i ricchi incassano e per i poveri è crisi senza fine… -