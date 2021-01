Il Comune pensa a un parco naturale sotto il Colle dell'Infinito per ricreare i paesaggi dei tempi di Leopardi (Di lunedì 25 gennaio 2021) RECANATI - Visitare la città in cui è nato Giacomo Leopardi non significa solo conoscere i luoghi che lo hanno visto crescere e dedicarsi allo studio, ma anche volgere lo sguardo su quei paesaggi ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 25 gennaio 2021) RECANATI - Visitare la città in cui è nato Giacomonon significa solo conoscere i luoghi che lo hanno visto crescere e dedicarsi allo studio, ma anche volgere lo sguardo su quei...

RECANATI - Visitare la città in cui è nato Giacomo Leopardi non significa solo conoscere i luoghi che lo hanno visto crescere e dedicarsi allo studio, ma anche volgere lo sguardo ...

Aiuti anti-Covid dal Comune per sport cultura e commercio

SAN GIULIANO TERME. L’emergenza Covid picchia duro. E più si prolunga la situazione di parziale lockdown più le famiglie e le imprese si trovano in difficoltà a far fronte alla quotidianità. Per quest ...

