“Il Commissario Ricciardi”: viaggio nel set con una Campania anni ’30 (Di lunedì 25 gennaio 2021) La serie ha per protagonista Lino Guanciale In onda questa sera, lunedì 26 gennaio su Rai Uno alle 21, 25 il primo dei sei episodi de “Il Commissario Ricciardi” con Lino Guanciale. La fiction Rai è tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni (editi da Einaudi Stile Libero) e ci porta in una Campania anni 30? lontana dall’immagine che abbiamo oggi con ambientazioni d’epoca. Ambientazioni che passando dal teatro San Carlo e Sannazaro alle chiese del centro storico, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, la neoclassica Villa Pignatelli, la settecentesca Reggia di Portici, e ancora nelle città casertane di Capua e Castelvolturno e nel borgo medievale di Nocera Inferiore (Salerno). Luoghi scelti con il supporto della Film Commission Regione Campania. La Fondazione regionale, presieduta da ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) La serie ha per protagonista Lino Guanciale In onda questa sera, lunedì 26 gennaio su Rai Uno alle 21, 25 il primo dei sei episodi de “Il” con Lino Guanciale. La fiction Rai è tratta dai romanzi di Maurizio de Giov(editi da Einaudi Stile Libero) e ci porta in una30? lontana dall’immagine che abbiamo oggi con ambientazioni d’epoca. Ambientazioni che passando dal teatro San Carlo e Sannazaro alle chiese del centro storico, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, la neoclassica Villa Pignatelli, la settecentesca Reggia di Portici, e ancora nelle città casertane di Capua e Castelvolturno e nel borgo medievale di Nocera Inferiore (Salerno). Luoghi scelti con il supporto della Film Commission Regione. La Fondazione regionale, presieduta da ...

Radio1Rai : In arrivo stasera su @RaiUno, con la regia di Alessandro D’Alatri, la nuova Fiction 'Il Commissario Ricciardi', per… - Tg3web : Lino Guanciale torna protagonista su Rai1 nell'attesa serie tv 'Il commissario Ricciardi', tratta dagli omonimi rom… - Radio24_news : A #Radiotube Social Village di @martacagnola alle 16 su #Radio24, @LinoGuanciale “Il commissario Ricciardi”.… - zazoomblog : Il Commissario Ricciardi: quante puntate sono e come rivederlo in streaming - #Commissario #Ricciardi: #quante - positanonews : Il commissario Ricciardi. Un motivo in più per non perderlo tra le #news -