Il Commissario Ricciardi | trama prima puntata

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 25 gennaio 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda lade Il, la fiction tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni con protagonista undella Napoli degli Anni Trenta, interpretato da Lino Guanciale. Nel cast della fiction, co-prodotta da Rai Fiction e da Clemart, ci sono anche Maria Vera Ratti (Enrica), Serena Iansiti (Livia), Antonio Milo (Maione), Enrico Ianniello (Bruno Modo), Mario Pirrello (Garzo), Nunzia Schiano (Rosa) ed Adriano Favilene (Bambinella). Il, la“Il senso del dolore” Napoli, marzo 1931, mentre un inverno particolarmente rigido tiene la citta? stretta in una morsa di gelo, un assassinio scuote l’opinione pubblica per la ferocia con ...