Il Commissario Ricciardi | trama 1^ puntata 25 gennaio | un efferato delitto

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Parte questa sera 25su Rai uno la nuova fiction Iltratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni (autore de Il Bastardi di Pizzofalcone) e con Lino Guanciale nei panni del protagonista. Nel primo episodio, Luigi, come rivelano le anticipazioni dovrà indagare sull'di Arnaldo Vezzi, un famoso tenore amico del Duce che sconvolgerà l'opinione pubblica della città di Napoli. Il poliziotto, in questa occasione avrà modo di conoscere Livia Lucani, la vedova. Inoltre custodirà un importante segreto., infatti, è in grado di vedere i fantasmi delle persone morte in maniera violente e carpirne il loro ultimo pensiero. Gli sarà utile per portare a termine la sua prima indagine? Il...