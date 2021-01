Il Commissario Ricciardi: realtà o finzione, cosa c’è di vero (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Commissario Riccardi, stasera su RaiUno l’esordio dell’altra saga di Maurizio De Giovanni: il poliziesco ambientato durante la dittatura Commissario RicciardiNon solo Mina Settembre. La Rai dopo I bastardi di Pizzofalcone ha deciso di investire ancora sui romanzi di Maurizio De Giovanni e così stasera su RaiUno ecco il Commissario Ricciardi. I romanzi di questo filone sono stati pubblicati prima ancora di Lojacono e dei bastardi. Sullo sfondo sempre Napoli ma per Ricciardi c’è una novità importante: l’ambientazione è durante il fascismo. Il paesaggio storico è quindi la dittatura e la grande città del Sud nei primi anni ’30. Ma c’è un fine storico? Non proprio, leggendo quelle pagine, però, oltre a “conoscere” Napoli e le sue vie che i paesaggi mozzafiato, si ... Leggi su ck12 (Di lunedì 25 gennaio 2021) IlRiccardi, stasera su RaiUno l’esordio dell’altra saga di Maurizio De Giovanni: il poliziesco ambientato durante la dittaturaNon solo Mina Settembre. La Rai dopo I bastardi di Pizzofalcone ha deciso di investire ancora sui romanzi di Maurizio De Giovanni e così stasera su RaiUno ecco il. I romanzi di questo filone sono stati pubblicati prima ancora di Lojacono e dei bastardi. Sullo sfondo sempre Napoli ma perc’è una novità importante: l’ambientazione è durante il fascismo. Il paesaggio storico è quindi la dittatura e la grande città del Sud nei primi anni ’30. Ma c’è un fine storico? Non proprio, leggendo quelle pagine, però, oltre a “conoscere” Napoli e le sue vie che i paesaggi mozzafiato, si ...

