Il Commissario Ricciardi, quante puntate sono? (Di lunedì 25 gennaio 2021) Una nuova serie tv che promette di tenere incollato il pubblico davanti allo schermo è in partenza: dal 25 gennaio 2021, infatti, su Raiuno va in onda Il Commissario Ricciardi, fiction tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni ed ambientata nella Napoli degli anni Trenta. Ma da quante puntate è composta Il Commissario Ricciardi? In tutto, gli episodi della prima stagione sono sei, in onda per altrettante prime serate. Salvo cambiamento di palinsesto, quindi, il finale di stagione dovrebbe andare in onda il 1° marzo. Il Commissario Ricciardi, la trama Napoli, 1932. Luigi Alfredo Ricciardi (Lino Guanciale) ha trent’anni ed e? Commissario della Mobile. Catturare gli assassini e? la vocazione e ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 25 gennaio 2021) Una nuova serie tv che promette di tenere incollato il pubblico davanti allo schermo è in partenza: dal 25 gennaio 2021, infatti, su Raiuno va in onda Il, fiction tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni ed ambientata nella Napoli degli anni Trenta. Ma daè composta Il? In tutto, gli episodi della prima stagionesei, in onda per altrettante prime serate. Salvo cambiamento di palinsesto, quindi, il finale di stagione dovrebbe andare in onda il 1° marzo. Il, la trama Napoli, 1932. Luigi Alfredo(Lino Guanciale) ha trent’anni ed e?della Mobile. Catturare gli assassini e? la vocazione e ...

Radio1Rai : In arrivo stasera su @RaiUno, con la regia di Alessandro D’Alatri, la nuova Fiction 'Il Commissario Ricciardi', per… - Tg3web : Lino Guanciale torna protagonista su Rai1 nell'attesa serie tv 'Il commissario Ricciardi', tratta dagli omonimi rom… - Radio24_news : A #Radiotube Social Village di @martacagnola alle 16 su #Radio24, @LinoGuanciale “Il commissario Ricciardi”.… - comixnapoli : Sei nato il 1 giugno del 1900, ma per noi sei immortale. Abbiamo deciso di esserci quando hai chiesto di essere ra… - Affaritaliani : Lino Guanciale: il mio Commissario Ricciardi, riservato come me -