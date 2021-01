Il Commissario Ricciardi, Maria Vera Ratti interpreta Enrica: con che serie è diventata famosa (Di lunedì 25 gennaio 2021) Maria Vera Ratti interpreta Enrica in Il Commissario Ricciardi: ricordate dove abbiamo conosciuto l’attrice? interpretava un ruolo famosissimo in una serie molto seguita… Arriva questa sera, 25 gennaio, su Rai Uno, Il Commissario Ricciardi: la serie tv, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, vanta un cast davvero eccezionale. Lino Guanciale torna su Rai Uno L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 25 gennaio 2021)in Il: ricordate dove abbiamo conosciuto l’attrice?va un ruolo famosissimo in unamolto seguita… Arriva questa sera, 25 gennaio, su Rai Uno, Il: latv, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, vanta un cast davvero eccezionale. Lino Guanciale torna su Rai Uno L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Radio1Rai : In arrivo stasera su @RaiUno, con la regia di Alessandro D’Alatri, la nuova Fiction 'Il Commissario Ricciardi', per… - RadiocorriereTv : Vi presento 'un eroico outsider' Sul #RadiocorriereTv da non perdere l'intervista a @LinoGuanciale, il racconto… - Tg3web : Lino Guanciale torna protagonista su Rai1 nell'attesa serie tv 'Il commissario Ricciardi', tratta dagli omonimi rom… - siviaggia : Oggi vi portiamo in anteprima sui luoghi della nuova fiction #IlCommissarioRicciardi ????? - RadioTadino : RT @SkyTG24: Il Commissario Ricciardi, il cast della serie tv: da Lino Guanciale a Serena Iansiti. FOTO -