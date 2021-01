Il commissario Ricciardi | le location della serie tv ambientata nella Campania degli anni ' 30

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Alla scoperta dellede Il, latv RAI con Lino Guanciale che, da Napoli a Nocera Inferiore, riporta laai suoi sfarzosi'30. Ilriporta laindietro di 90, tramozzafiato in giro per la regione, in un viaggiomemoria tra strade ricostruite e piazze trasformate di una Napoli con ambientazioni d'epoca nei magnifici teatri cittadini San Carlo e Sannazaro, tra le chiese del centro storico, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, la neoclassica Villa Pignatelli, la settecentesca Reggia di Portici, e ancora nelle città casertane di Capua e Castelvolturno e nel borgo medievale di Nocera Inferiore ...