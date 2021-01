Il commissario Ricciardi | da stasera su Rai1 la serie tv con Lino Guanciale | trama della prima puntata

(Di lunedì 25 gennaio 2021)su, alle 21:25, arriva invisione Il, la nuovatv con protagonista: latorna protagonista dasu, alle 21:25, nellatv Il, che terrà compagnia al pubblico per 6 prime serate tratte dagli omonimi romanzi di Maurizio de Giovanni. Un viaggio a ritroso nel tempo in una Napoli degli anni Trenta, teatro di crimini efferati e assassini difficili da assicurare alla giustizia, ma anche territorio d'azione di Luigi Alfredo ...

Radio1Rai : In arrivo stasera su @RaiUno, con la regia di Alessandro D’Alatri, la nuova Fiction 'Il Commissario Ricciardi', per… - Radio1Rai : Debutta stasera su @RaiUno la nuova serie-tv “Il commissario Ricciardi” tratta dai romanzi di @MdGOfficial, ambien… - RadiocorriereTv : Vi presento 'un eroico outsider' Sul #RadiocorriereTv da non perdere l'intervista a @LinoGuanciale, il racconto… - TraccedLeonardo : 'Mina Settembre', un altro boom di ascolti. E ora arriva il commissario Ricciardi, bello e maledetto… - Stasera_in_TV : RAI 1: (21:25) Il Commissario Ricciardi (Fiction) #StaseraInTV 25/01/2021 #PrimaSerata #ilcommissarioricciardi @RaiUno -

La nostra recensione de Il commissario Ricciardi, la nuova fiction di Rai 1 tratta dagli omonimi libri di Maurizio de Giovanni, con Lino Guanciale, in onda ogni lunedì per sei prime serate. In questa ...Stasera su Rai1, alle 21:25, arriva in prima visione Il commissario Ricciardi, la nuova serie tv con protagonista Lino Guanciale: la trama della prima puntata. Lino Guanciale torna protagonista da sta ...