Il caso ‘Fratellì’ e gli idoli social sbagliati

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Diventare idolo tra i giovani per essersi schiantato con la propria automobile mentre faceva una diretta. Questa è la triste storia che vede protagonista Algero Corretini – meglio noto come-, un rapper che (dopo quell’idiozia pubblicata su internet) ha ottenuto una visibilità immotivata. Il suo profilo Instagram – 1727wrldstar – conta oltre 220mila followers che si divertono a seguire le mirabolanti imprese dell’uomo nato dal nulla. E ora la notizia del suo arresto per maltrattamenti: la sua compagna è stata picchiata e i medici le hanno dato una prognosi di 30 giorni. LEGGI ANCHE > Barbara D’Urso ammicca al complotto sui vaccini rubati dagli Usa La donna è stata picchiata e, secondo i Carabinieri, colpita ripetutamente anche con una mazza di ferro. I medici hanno riscontrato alcune costole rotte, diversi traumi al volto e al ...