Il calcio e il mercato sono cambiati, la struttura del Napoli è sempre la stessa (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il punto di saturazione forse è stato raggiunto. Non è soltanto a causa della sconfitta di Verona, non è qualcosa di improvviso o estemporaneo. È il risultato di una serie di scelte nella gestione del Napoli che non gli hanno dato un indirizzo preciso in nessuno degli aspetti, da quello tecnico finendo a cascata su tutti gli altri. In pratica, quando è stato il momento di conferire un’altra dimensione alla squadra, non è stato fatto con decisione. Secondo il ragionamento di prima, è ingiusto anche ridurre il tutto al trattamento ricevuto da Ancelotti e alla seguente scelta di Gattuso. Ancelotti aveva capito la necessità di cambiamento, ma non è detto che sarebbe stato nella direzione giusta. Le responsabilità, insomma, sono distribuite. Il dato di fatto da cui si parte è che il Napoli non è più in grado di garantire una stabile ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il punto di saturazione forse è stato raggiunto. Non è soltanto a causa della sconfitta di Verona, non è qualcosa di improvviso o estemporaneo. È il risultato di una serie di scelte nella gestione delche non gli hanno dato un indirizzo preciso in nessuno degli aspetti, da quello tecnico finendo a cascata su tutti gli altri. In pratica, quando è stato il momento di conferire un’altra dimensione alla squadra, non è stato fatto con decisione. Secondo il ragionamento di prima, è ingiusto anche ridurre il tutto al trattamento ricevuto da Ancelotti e alla seguente scelta di Gattuso. Ancelotti aveva capito la necessità di cambiamento, ma non è detto che sarebbe stato nella direzione giusta. Le responsabilità, insomma,distribuite. Il dato di fatto da cui si parte è che ilnon è più in grado di garantire una stabile ...

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN - Il Parma ha chiesto ai rossoneri, dopo Andrea Conti, anche Mateo Musacchio e Rade Krunic: la risposta del Milan ...

Cutrone, c'è anche il Parma sulle sue tracce. Con Inglese che fatica ad essere disponibile con continuità e Cornelius che è ancora a secco di gol, il Parma cerca qualcuno che p ...

