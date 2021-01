Il bimbo ha fretta di nascere: la mamma partorisce nel parcheggio del supermarket assistita dai familiari e dai clienti (Di lunedì 25 gennaio 2021) MONTE ROBERTO - . Protagonista una donna 32enne di origini indiane di Monte ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 25 gennaio 2021) MONTE ROBERTO - . Protagonista una donna 32enne di origini indiane di Monte ...

AncoraJanee : guarda il mio bimbo ha già le sue ammiratrici @RAQVFAKE guarda come crescono in fretta, sto piangendo - redvdesvrt : @_harrymysun oddio già 20 anni? cresce in fretta bimbo???? -

Ultime Notizie dalla rete : bimbo fretta Il bimbo ha fretta di nascere: la mamma partorisce nel parcheggio del supermarket assistita dai... Corriere Adriatico Il bimbo ha fretta di nascere: la mamma partorisce nel parcheggio del supermarket assistita dai familiari e dai clienti

MONTE ROBERTO - Il bimbo ha fretta di nascere: la mamma partorisce nel parcheggio del supermarket assistita dai familiari e dai clienti. Protagonista una donna 32enne di origini indiane di ...

Bimbo ha fretta di nascere:

MONTE ROBERTO - La gestante stava viaggiando verso l'ospedale di Jesi quando si sono rotte le acque. Mamma e bebè appena nato stamattina sono stati soccorsi dai mezzi del 118 ...

MONTE ROBERTO - Il bimbo ha fretta di nascere: la mamma partorisce nel parcheggio del supermarket assistita dai familiari e dai clienti. Protagonista una donna 32enne di origini indiane di ...MONTE ROBERTO - La gestante stava viaggiando verso l'ospedale di Jesi quando si sono rotte le acque. Mamma e bebè appena nato stamattina sono stati soccorsi dai mezzi del 118 ...