Il Barcellona rischia grosso: debiti pesantissimi, inevitabile l'addio di Messi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Barcellona è in gravissima crisi dal punto di vista economico e rischia veramente grosso. Non è un buon periodo per i blaugrana anche per quanto riguarda l'aspetto sportivo, Messi e compagni si trovano in terza posizione in Liga spagnola addirittura con 10 punti di ritardo dalla vetta occupata dall'Atletico Madrid e con la squadra di Simeone che deve anche recuperare una partita. I debiti del Barcellona La situazione al Barcellona è quasi drammatica, i debiti superano infatti il miliardo di euro: di questi poco più 700 milioni sono a breve termine, gli altri a lungo termine. La Liga ha imposto al Barcellona di tagliare il monte stipendi per quasi 200 milioni. A questo punto sembra inevitabile la cessione di Leo ...

