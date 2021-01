Il 25 Gennaio 2020 è il quinto anniversario della morte di Giulio Regeni (Di lunedì 25 gennaio 2021) In occasione del 5° anniversario della morte di Giulio Regeni, ci si aspetta finalmente una collaborazione “piena e leale” dal Cairo. L’Italia, che vuole processare quattro poliziotti egiziani implicati nell’omicidio del Ricercatore Giulio Regeni nel 2016, si aspetta dal Cairo una collaborazione “completa”, ha dichiarato oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Procura di Roma ha formalmente chiesto, la settimana scorsa, l’apertura di un processo contro quattro Agenti di Polizia della Sicurezza Nazionale egiziana implicati nell’omicidio del Ricercatore Giulio Regeni, barbaramente trucidato il 25 Gennaio 2016 al Cairo. “Attendiamo una risposta completa e adeguata ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 25 gennaio 2021) In occasione del 5°di, ci si aspetta finalmente una collaborazione “piena e leale” dal Cairo. L’Italia, che vuole processare quattro poliziotti egiziani implicati nell’omicidio del Ricercatorenel 2016, si aspetta dal Cairo una collaborazione “completa”, ha dichiarato oggi il PresidenteRepubblica Sergio Mattarella. La Procura di Roma ha formalmente chiesto, la settimana scorsa, l’apertura di un processo contro quattro Agenti di PoliziaSicurezza Nazionale egiziana implicati nell’omicidio del Ricercatore, barbaramente trucidato il 252016 al Cairo. “Attendiamo una risposta completa e adeguata ...

teatroallascala : Mercoledì 27 gennaio alle 19 celebriamo il Giorno della Memoria con un concerto registrato nel Ridotto dei Palchi ‘… - ItalianAirForce : Hai ancora pochi giorni a disposizione per partecipare al concorso per l'ammissione al 127° corso Allievi Ufficiali… - SkyTG24 : Il 23 gennaio 2020 scattava il lockdown a #Wuhan per il #Covid19 e sarebbe terminato solo 76 giorni dopo Ripercorri… - calciodangolo_ : ?? Verso i quarti di finale di #CoppaItalia: dove vedere le partite che si giocheranno tra martedì 26 e giovedì 28 g… - JesusIs75629386 : RT @DonniniMario: DOMANI 25 GENNAIO, ALL'ORA ZERO, TERMINERÀ LO STATO D'EMERGENZA.LO DISPONE LA LEGGE N. 225/92, CHE NE FISSA LA DURATA A 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Gennaio 2020 Il 24 gennaio 2020 moriva Stefano Pedullà. Il ricordo di Gianfranco Zanotelli la VOCE del TRENTINO Outbrain, mercoledì 27 gennaio l'evento virtuale "Unveil"

Appuntamento online con l’anteprima dei nuovi prodotti della piattaforma e le previsioni di marketing per il 2021 ...

Life in a Day 2020, anteprima Sundance e poi 6/2 su YouTube

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Un giorno del 2020: il documentario che racconta questo tempo così diverso debutta il 6 febbraio su YouTube. Il 25 gennaio il primo trailer del lungometraggio Life In A Day 202 ...

Appuntamento online con l’anteprima dei nuovi prodotti della piattaforma e le previsioni di marketing per il 2021 ...(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Un giorno del 2020: il documentario che racconta questo tempo così diverso debutta il 6 febbraio su YouTube. Il 25 gennaio il primo trailer del lungometraggio Life In A Day 202 ...