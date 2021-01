I silenzi social di Spadafora dopo la notizia sul Coni sospeso dal Cio (Di lunedì 25 gennaio 2021) Caro ministro, se ci sei batti un colpo. La notizia pubblicata questa mattina dal quotidiano La Repubblica – a firma Matteo Pinci – sull’Italia alle Olimpiadi senza bandiera dovrebbe provocare una reazione da parte di chi cura il dicastero dello Sport. E, invece, per il momento la situazione istituzionale si è trincerata dietro una cortina di fumo. Cortina, come il luogo in cui nel 2026 si dovrebbero disputare (in tandem con Milano) i Giochi Olimpici invernali. E, adesso, siamo obbligati a utilizzare il condizionale. LEGGI ANCHE > Spadafora dice che non avrebbe mai voluto chiudere piscine e palestre L’anticipazione rilanciata da La Repubblica è una notizia tanto rumorosa quanto clamorosa. Il Cio si esprimerà ufficialmente mercoledì 27 gennaio, ma l’indiscrezione raccolta dal cronista del quotidiano di largo Fochetti anticipa una ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Caro ministro, se ci sei batti un colpo. Lapubblicata questa mattina dal quotidiano La Repubblica – a firma Matteo Pinci – sull’Italia alle Olimpiadi senza bandiera dovrebbe provocare una reazione da parte di chi cura il dicastero dello Sport. E, invece, per il momento la situazione istituzionale si è trincerata dietro una cortina di fumo. Cortina, come il luogo in cui nel 2026 si dovrebbero disputare (in tandem con Milano) i Giochi Olimpici invernali. E, adesso, siamo obbligati a utilizzare il condizionale. LEGGI ANCHE >dice che non avrebbe mai voluto chiudere piscine e palestre L’anticipazione rilanciata da La Repubblica è unatanto rumorosa quanto clamorosa. Il Cio si esprimerà ufficialmente mercoledì 27 gennaio, ma l’indiscrezione raccolta dal cronista del quotidiano di largo Fochetti anticipa una ...

LucaPar91579889 : @FaiSempBurdell Blocchi e silenzi a go go anche per me. Si può scegliere con che tipo di gente si vuole avere a che fare anche sui social - volodangelo1 : C'è un adagio di comunicazione, già valido con i media tradizionali, che è diventato però centrale con i social. I… -

Ultime Notizie dalla rete : silenzi social Italia alle Olimpiadi senza bandiera, il silenzio di Spadafora | Giornalettismo Giornalettismo.com Regeni, Arci: “Verità ancora lontana, dopo 5 anni di silenzi e depistaggi"

Il commento dell'associazione che sottolinea le "importanti parole" di Mattarella. "La morte di Regeni non riguarda infatti solo l’Italia. E' una vicenda, assieme a quella di Patrick Zaki, che rimanda ...

Papa Francesco: San Paolo oggi avrebbe usato i social?

Francesco nel suo messaggio per la 55ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, ci suscita una domanda che è una riflessione ...

Il commento dell'associazione che sottolinea le "importanti parole" di Mattarella. "La morte di Regeni non riguarda infatti solo l’Italia. E' una vicenda, assieme a quella di Patrick Zaki, che rimanda ...Francesco nel suo messaggio per la 55ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, ci suscita una domanda che è una riflessione ...