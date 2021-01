I risultati di Serie B | 19ª giornata | colpo grosso del Monza contro il Brescia | la classifica

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Idel campionato diB hanno fornito tantissime indicazioni, si sono giocate partite interessanti per le zone alte e basse della. Nel primo match successo dell’Entella che ha avuto la meglio del Pisa con il risultato di 2-1. Dopo un momento veramente negativo si riscatta la Reggiana, vittoria senza problemiil Vicenza. Poche emozioni nelle sfide Ascoli-Chievo e Cosenza-Pordenone, il Frosinone rimonta nel finale la Reggina. Il Venezia torna alla vittoria dopo un momento veramente negativo, niente da fare per il Cittadella. Non sono andate oltre il pareggio l’Empoli e la Spal. Nell’ultimo match successo in trasferta delil. Tutti ie come cambia la. I ...

SerieA : I risultati dell'ultima giornata del girone d'andata! ?? ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non perderti… - SerieA : È tutto dalla 18ª giornata #SerieATIM. Di seguito i risultati delle 10 partite ???? Scarica l'App ufficiale di Lega… - Michelebagnato_ : Calcio, Serie A. I risultati della 19ima giornata e la classifica aggiornata - ninoBertolino : RT @PianetaMilan: .@acmilan, le sconfitte arrivano tra le mura di casa | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM #ACMilan #Milan #Sempre… - f_hassel : @LEmpirico @disinformatico Appena provato con una ricerca appena smaliziata ma niente di che: tra i primi 10 risult… -

Ultime Notizie dalla rete : risultati Serie

Il Post

La low cost e la lettera al governo italiano: «Intendiamo partecipare alla gara per la vendita degli asset di Alitalia». I dubbi sulla procedura: gli slot non sono in vendita ...La nostra recensione de Il commissario Ricciardi, la nuova fiction di Rai 1 tratta dagli omonimi libri di Maurizio de Giovanni, con Lino Guanciale, in onda ogni lunedì per sei prime serate. In questa ...