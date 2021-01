I mille più ricchi al mondo hanno recuperato le perdite da Covid in 9 mesi, i miliardi di poveri lo faranno in 10 anni: il report Oxfam (Di lunedì 25 gennaio 2021) Mentre le mille persone più ricche del mondo hanno recuperato le perdite generate dal Covid in soli nove mesi, per miliardi di poveri la ripresa potrebbe richiedere oltre dieci anni. D’altro canto, dall’inizio della pandemia il patrimonio dei primi dieci miliardari del pianeta è aumentato di 540 miliardi di dollari complessivi: risorse sufficienti a garantire un accesso universale al vaccino anti-Covid e assicurare che nessuno cada in povertà a causa del virus. Il nostro Paese non fa eccezione: da marzo la ricchezza di 36 miliardari italiani è aumentata di oltre 45,7 miliardi di euro, pari a 7.500 euro per ognuno dei 6 milioni più poveri dei nostri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Mentre lepersone più ricche dellegenerate dalin soli nove, perdila ripresa potrebbe richiedere oltre dieci. D’altro canto, dall’inizio della pandemia il patrimonio dei primi dieci miliardari del pianeta è aumentato di 540di dollari complessivi: risorse sufficienti a garantire un accesso universale al vaccino anti-e assicurare che nessuno cada in povertà a causa del virus. Il nostro Paese non fa eccezione: da marzo la ricchezza di 36 miliardari italiani è aumentata di oltre 45,7di euro, pari a 7.500 euro per ognuno dei 6 milioni piùdei nostri ...

