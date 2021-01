I diritti umani? “Pregiudizio ideologico”. Così Xi sfida Davos (e tutti noi) (Di lunedì 25 gennaio 2021) Xi Jinping è tornato a Davos. Il presidente cinese non partecipava al World Economic Forum da quattro anni, cioè da quell’intervento del 2017 che fu definito un inno alla globalizzazione. Un’impressione alimentata più dal contesto che dai contenuti: quel discorso fu pronunciato a pochissimi giorni dall’insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump, che della sfida alla Cina aveva fatto un cavallo di battaglia della sua campagna elettorale. LA “DIFESA” DEL MULTILATERALISMO Oggi, nonostante il cambio alla Casa Bianca, le tensioni tra Stati Uniti e Cina non sembrano destinate a ritornare all’era pre Trump. E non soltanto perché è forte a Washington un ampio consenso bipartisan riguardo la sfida per l’egemonia lanciata da Pechino. Ma anche perché le parole del presidente cinese sono chiare in questo senso. Purché si riesca a guardare ... Leggi su formiche (Di lunedì 25 gennaio 2021) Xi Jinping è tornato a. Il presidente cinese non partecipava al World Economic Forum da quattro anni, cioè da quell’intervento del 2017 che fu definito un inno alla globalizzazione. Un’impressione alimentata più dal contesto che dai contenuti: quel discorso fu pronunciato a pochissimi giorni dall’insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump, che dellaalla Cina aveva fatto un cavallo di battaglia della sua campagna elettorale. LA “DIFESA” DEL MULTILATERALISMO Oggi, nonostante il cambio alla Casa Bianca, le tensioni tra Stati Uniti e Cina non sembrano destinate a ritornare all’era pre Trump. E non soltanto perché è forte a Washington un ampio consenso bipartisan riguardo laper l’egemonia lanciata da Pechino. Ma anche perché le parole del presidente cinese sono chiare in questo senso. Purché si riesca a guardare ...

