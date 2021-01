I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 25 gennaio (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 8.561 nuovi casi positivi da coronavirus e 420 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 23.845 (136 in più di ieri), di cui 2.421 nei reparti di terapia intensiva (21 Leggi su ilpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 8.561 nuovi casi positivi dae 420 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 23.845 (136 in più di ieri), di cui 2.421 nei reparti di terapia intensiva (21

elenabonetti : I bambini vanno protetti e accompagnati in tutte le dinamiche sociali, e per farlo è necessario regolamentare anche… - ricpuglisi : @lauracesaretti1 Ho chiesto a k giornalisti di indagare sul numero totale di esami dati dal 'laureando' Di Maio. Nisba. - borghi_claudio : Aspettando Bagnai... Se avevate dubbi che il mio discorso ieri l'avessi fatto solo con i dati scribacchiati sul ret… - agostin51917794 : RT @g_falcomata: La straordinaria affluenza e la partecipazione di tutti i territori alle elezioni metropolitane sono dati che dimostrano l… - datamaze : In arrivo domani la #newsletter #Datamaze di gennaio, puoi ancora iscriverti per riceverla. Clicca qui e rimani s… -

Ultime Notizie dalla rete : dati sul I dati sul coronavirus in Italia di domenica 24 gennaio Il Post Zona rossa, la Regione Lombardia rinuncia al ricorso al Tar

Errore sui dati Rt: ecco cosa è successo tra Regione Lombardia e Iss. Lombardia in zona arancione: ecco cosa si può fare e cosa no. 'Andiamo avanti nel ricorso perché pretendiamo che veridicità dei fa ...

AMD Navi 31: fino a 10240 core grazie al design multi-chip?

Secondo un recente rumor la prossima GPU Navi 31 di AMD arriverà fino a 10240 core, grazie ad un design basato su due chip da 80 Compute Units ...

Errore sui dati Rt: ecco cosa è successo tra Regione Lombardia e Iss. Lombardia in zona arancione: ecco cosa si può fare e cosa no. 'Andiamo avanti nel ricorso perché pretendiamo che veridicità dei fa ...Secondo un recente rumor la prossima GPU Navi 31 di AMD arriverà fino a 10240 core, grazie ad un design basato su due chip da 80 Compute Units ...