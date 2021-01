Huawei venderà la serie P e Mate come Honor? Per ora solo voci

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il marchiosarebbe in trattativa per vendere le suedi puntaP e, in pratica, ad un consorzio statale gestito dal governo cinese. La notizia è di quelle bomba per il mercato hi-tech che stravolgerebbe decisamente il mercato mobile del futuro. Va precisato subito, tuttavia, che non abbiamo alcuna ufficialità del piano, semmai le testimonianze di alcune fonti rimaste anonime, seppur ascoltate dall’autorevole agenzia Reuters. Secondo quanto trapelato proprio in questo lunedì 25 gennaio, propriosarebbe in trattative da mesi con un consorzio guidato da società di investimento sostenute dal governo di Shanghai per la vendita delle dueammiraglie. In particolar modo, i contatti serrati sarebbero partiti da settembre scorso e starebbero continuando ...