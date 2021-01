Harry Potter: Warner Bros smentisce la notizia sulla serie tv (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un portavoce di Warner Bros avrebbe smentito ufficialmente la notizia che il mondo di Harry Potter sia al centro dello sviluppo di una serie tv. Harry Potter non sembra essere al centro di un nuovo progetto per HBO Max: un portavoce della Warner Bros ha infatti condiviso la smentita che sia in fase di sviluppo una serie televisiva destinata alla piattaforma di streaming. L'indiscrezione, che aveva già scatenato moltissimi commenti tra i fan dell'universo magico creato da J.K. Rowling, era stata pubblicata da The Hollywood Reporter e sosteneva che il progetto fosse solo nelle prime fasi della sua ideazione. Il sito The Wrap ha quindi chiesto un commento ufficiale dai portavoce di HBO Max e ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un portavoce diavrebbe smentito ufficialmente lache il mondo disia al centro dello sviluppo di unatv.non sembra essere al centro di un nuovo progetto per HBO Max: un portavoce dellaha infatti condiviso la smentita che sia in fase di sviluppo unatelevisiva destinata alla piattaforma di streaming. L'indiscrezione, che aveva già scatenato moltissimi commenti tra i fan dell'universo magico creato da J.K. Rowling, era stata pubblicata da The Hollywood Reporter e sosteneva che il progetto fosse solo nelle prime fasi della sua ideazione. Il sito The Wrap ha quindi chiesto un commento ufficiale dai portavoce di HBO Max e ...

