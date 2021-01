«Harry Potter» | la Hbo ordina una serie tv

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Una serie televisiva, che possa riportare in auge Harry Potter. La Hbo avrebbe messo in cantiere una produzione a puntate, tratta dai romanzi di J. K. Rowling. A riferirlo, citando entrambi fonti anonime, sono stati The Hollywood Reporter e Variety, certi che il network abbia etichettato come «prioritario» lo sviluppo di una serie che possa consentirgli di tenere testa alla miriade di produzioni originali proposte da Netflix, Amazon e Disney+.