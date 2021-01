'Ha indotto la morte in pazienti Covid': arrestato il primario del Pronto soccorso dellospedale di Montichiari (Di lunedì 25 gennaio 2021) I carabinieri del Nas hanno arrestato Carlo Mosca, primario del Pronto soccorso dell'ospedale di Montichiari (Brescia), per aver indotto la morte di due pazienti Covid, di 51 e 80 anni. Il medico, ... Leggi su globalist (Di lunedì 25 gennaio 2021) I carabinieri del Nas hannoCarlo Mosca,deldell'ospedale di(Brescia), per averladi due, di 51 e 80 anni. Il medico, ...

