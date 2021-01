Guida Tv Lunedì 25 gennaio 2021 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv Lunedì 25 gennaio Rai 1 ore 18:45 L’Eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:30 Soliti Ignoti ore 21:25 Il Commissario Ricciardi 1×01 1a Tv ore 23:30 Settestorie Rai 2ore 18:50 NCIS ore 20:30 Tg2 ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 NCIS 16×19-20ore 22:55 Voice Anatomy (nuove puntate) Rai 3ore 19:30 Tg R ore 20:00 Blob ore 20:25 Che succ3de? (satira)ore 20:45 Un Posto Al Sole ore 21:20 Reportore 23:15 Dottori in corsia Canale 5ore 18:45 Caduta Libera ore 20:35 Striscia la notizia (show)ore 21:25 GF Vip 5Qui i nominati ore 01:30 Tg5 Italia 1 ore 19.00 Amici ore 19:30 CSI Miami (2 ep.) ore 21:20 SafeFilm d’azione con Jason Statham. Un ex agente salva una ragazzina rapita e insieme sono coinvolti in un intrigo dove e’ in gioco la loro stessa vita. ore 23:15 Tiki Tka Rete 4ore 19:40 Tempesta ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 25 gennaio 2021) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv25Rai 1 ore 18:45 L’Eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:30 Soliti Ignoti ore 21:25 Il Commissario Ricciardi 1×01 1a Tv ore 23:30 Settestorie Rai 2ore 18:50 NCIS ore 20:30 Tg2 ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 NCIS 16×19-20ore 22:55 Voice Anatomy (nuove puntate) Rai 3ore 19:30 Tg R ore 20:00 Blob ore 20:25 Che succ3de? (satira)ore 20:45 Un Posto Al Sole ore 21:20 Reportore 23:15 Dottori in corsia Canale 5ore 18:45 Caduta Libera ore 20:35 Striscia la notizia (show)ore 21:25 GF Vip 5Qui i nominati ore 01:30 Tg5 Italia 1 ore 19.00 Amici ore 19:30 CSI Miami (2 ep.) ore 21:20 SafeFilm d’azione con Jason Statham. Un ex agente salva una ragazzina rapita e insieme sono coinvolti in un intrigo dove e’ in gioco la loro stessa vita. ore 23:15 Tiki Tka Rete 4ore 19:40 Tempesta ...

