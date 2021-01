"Guardate questa foto". La Chirico travolge Di Maio: "Inaccettabile". La morte di Luca Ventre sotto silenzio (Di lunedì 25 gennaio 2021) Anche Annalisa Chirico scende in campo contro Luigi Di Maio per il drammatico caso di Luca Ventre, il ragazzo di 35 anni morto dentro l'ambasciata italiana di Montevideo, in Uruguay, L'uomo aveva cercato disperatamente un colloquio con le autorità per chiedere il rimpatrio: quando ha scavalcato il cancello, sottolinea la Chirico, "è stato placcato dai vigilantes e poi barbaramente ucciso. Le immagini parlano chiaro: Luca è stato stritolato, la pressione sul collo gli ha tolto l'aria e non lo ha fatto più respirare. In pochi minuti si vede il suo corpo esanime". La Farnesina ha chiarito che si sta facendo luce sull'accaduto e che il ministro degli Esteri segue da vicino il tutto, ma la Chirico definisce "Inaccettabile" il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Anche Annalisascende in campo contro Luigi Diper il drammatico caso di, il ragazzo di 35 anni morto dentro l'ambasciata italiana di Montevideo, in Uruguay, L'uomo aveva cercato disperatamente un colloquio con le autorità per chiedere il rimpatrio: quando ha scavalcato il cancello,linea la, "è stato placcato dai vigilantes e poi barbaramente ucciso. Le immagini parlano chiaro:è stato stritolato, la pressione sul collo gli ha tolto l'aria e non lo ha fatto più respirare. In pochi minuti si vede il suo corpo esanime". La Farnesina ha chiarito che si sta facendo luce sull'accaduto e che il ministro degli Esteri segue da vicino il tutto, ma ladefinisce "" il ...

Ultime Notizie dalla rete : Guardate questa “È l’ultima in classifica più forte di sempre: guardate questa rosa in un fantacalcio a 8” SOS Fanta Netflix su Android, con il codec xHE-AAC le serie TV si sentono meglio

Il codec xHE-AAC implementato da Netflix nell'applicazione per Android migliora la qualità audio, permettendo agli utenti di ascoltare serie TV e film direttamente dagli speaker dello smartphone con u ...

Lo streaming non si addice a San Remo, ma nemmeno ai teatri chiusi da tempo

Cominciamo col dire che il Festival di Sanremo è uno strano fenomeno in Italia. Esiste praticamente da quando esiste la televisione e le generazioni nate nel dopoguerra si ricordano cosa faceva la gen ...

