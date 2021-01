Gruppo Cap Top Employers Italia per il terzo anno consecutivo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Formazione continua e trasversale, attività non convenzionali volte a costruire senso di appartenenza e identità, azioni di people empowerment, welfare aziendale mirato a contrastare i disagi della pandemia. Sono le politiche di Hr che hanno portato Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, a ricevere per il terzo anno consecutivo la certificazione Top Employers Italia. L'utility pubblica risulta essere tra le 1.600 realtà a livello globale in cui si lavora meglio. Il Top Employers Institute è l'ente indipendente che certifica in tutto il mondo le imprese eccellenti nell'ambito delle risorse umane. "Abbiamo affrontato il dramma e i disagi della pandemia applicando i principi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Formazione continua e trasversale, attività non convenzionali volte a costruire senso di appartenenza e identità, azioni di people empowerment, welfare aziendale mirato a contrastare i disagi della pandemia. Sono le politiche di Hr che hportatoCap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, a ricevere per illa certificazione Top. L'utility pubblica risulta essere tra le 1.600 realtà a livello globale in cui si lavora meglio. Il TopInstitute è l'ente indipendente che certifica in tutto il mondo le imprese eccellenti nell'ambito delle risorse umane. "Abbiamo affrontato il dramma e i disagi della pandemia applicando i principi di ...

