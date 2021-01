'Grande Fratello Vip', il racconto della 34esima puntata (Di lunedì 25 gennaio 2021) Stasera, lunedì 25 gennaio, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con ' Grande Fratello Vip ', condotto da Alfonso Signorini. A distanza di una settimana dall'apertura dell'importante ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 25 gennaio 2021) Stasera, lunedì 25 gennaio, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con 'Vip ', condotto da Alfonso Signorini. A distanza di una settimana dall'apertura dell'importante ...

trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mental… - pietroraffa : Chissà come finirà la seconda edizione del Grande Fratello Chigi #Conte - matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - Blackre28298349 : RT @Cali_Gr: Stefania e Tommaso, una, se non la più bella pagina del Grande Fratello. Vedere quanto siano capaci di amare, di fidarsi, di s… - Whiteissimo_WR : @DrApocalypse Cioè. Un remake. Un remake. Non se ne può più ma del resto 'questo é il grande fratello che ama' -