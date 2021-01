Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini annuncia: “La finale sarà il 1 marzo” (Di martedì 26 gennaio 2021) Sta per volgere al termine l’edizione dei record del Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini ha annunciato ai concorrenti l’attesa data della finale, che si terrà il 1 marzo. La notizia è arrivata durante la diretta di stasera nella puntata numero trentaquattro del reality show di Canale 5. Grande Fratello Vip, svelata la data della finale Il conduttore ha convocato i superstiti presenti dal 14 settembre nella casa ovvero Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Rosalinda Cannavò, Dayane Mello, Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli nella stanza Super Led per la comunicazione ufficiale da parte del Grande Fratello. I protagonisti possono finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Sta per volgere al termine l’edizione dei record delVip:hato ai concorrenti l’attesa data della, che si terrà il 1. La notizia è arrivata durante la diretta di stasera nella puntata numero trentaquattro del reality show di Canale 5.Vip, svelata la data dellaIl conduttore ha convocato i superstiti presenti dal 14 settembre nella casa ovvero Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Rosalinda Cannavò, Dayane Mello, Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli nella stanza Super Led per la comunicazione ufficiale da parte del. I protagonisti possono finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo ...

