Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò: "Giuliano mi ha tradita ma voglio continuare con lui" (Di martedì 26 gennaio 2021) Rosalinda Cannavò ha raccontato a Dayane Mello del tradimento di Giuliano Condorelli, il suo storico fidanzato che spera di riabbracciare una volta terminato il Grande Fratello Vip 5. Rosalinda Cannavò sembra decisa a dare ancora una chance a Giuliano Condorelli: l'attrice siciliana ha rivelato a Dayane Mello che il fidanzato in passato l'ha tradita ma che lei è pronta a ricominciare una volta terminato il Grande Fratello Vip 5. La relazione tra Rosalinda Cannavò e il fidanzato Giuliano Condorelli è stata uno dei tormentoni di questo Grande Fratello Vip 5, solo pochi giorni fa l'attrice siciliana aveva rivelato che il ...

