‘Grande Fratello’, Lidia Vella rincara la dose contro gli autori: “Tu pensi che siano dalla tua parte, ma non è così. Siamo solo numeri per loro” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Non sono passate inosservate le ultime dichiarazioni di Lidia Vella: tra le concorrenti più discusse della quattordicesima edizione del Grande Fratello, Lidia aveva risposto pochissimi giorni fa ad alcune domande dei suoi fan sul suo profilo Instagram, lasciandosi andare anche a una confidenza che è rimbalzata sul web, già polemico nei riguardi del Grande Fratello Vip. Ospite tutti i sabati di Amore Air Line, la rubrica in onda nel corso del programma radiofonico Non Succederà Più, in onda su Radio Radio e condotto da Giada Di Miceli, Lidia è ritornata sull’argomento, ribadendo e approfondendo la sua posizione (QUI il video con la puntata completa): In realtà queste cose negli anni è capitato più volte che io ne abbia parlato o che comunque abbia raccontato dei retroscena del programma. (…) Mi hanno fatto questa ... Leggi su isaechia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Non sono passate inosservate le ultime dichiarazioni di: tra le concorrenti più discusse della quattordicesima edizione del Grande Fratello,aveva risposto pochissimi giorni fa ad alcune domande dei suoi fan sul suo profilo Instagram, lasciandosi andare anche a una confidenza che è rimbalzata sul web, già polemico nei riguardi del Grande Fratello Vip. Ospite tutti i sabati di Amore Air Line, la rubrica in onda nel corso del programma radiofonico Non Succederà Più, in onda su Radio Radio e condotto da Giada Di Miceli,è ritornata sull’argomento, ribadendo e approfondendo la sua posizione (QUI il video con la puntata completa): In realtà queste cose negli anni è capitato più volte che io ne abbia parlato o che comunque abbia raccontato dei retroscena del programma. (…) Mi hanno fatto questa ...

