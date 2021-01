Grand Prix d’Amerique 2021 | programma | orario | tv

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Siamo arrivati all’edizione numero 100: domenica 31 gennaio sarà il giorno del, una delle corse più attese dell’intera stagione, uno degli eventi più prestigiosi al mondo, una manifestazione simbolo nell’universo equestre, un pilastro fin dal 1920 (non si è corso per la guerra nel 1940 e nel 1941). Si conoscono già i nomi degli 11 qualificati, che si aggiungono ai 7 aventi diritto alla partecipazione: sui 2700 metri del Vincennes Hippodrome di Parigi (Francia), sulla pista nera più importante del pianeta, si assegna il titolo più prestigioso ed ambito della categoria. Domenica si correrà a porte chiuse. I migliori 18 cavalli del Gruppo 1 Internazionale si daranno battaglia per i 405.000 euro destinati al vincitore. Stiamo semplicemente parlando della gara di trotto per antonomasia che, come da tradizione, si corre ...