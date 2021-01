Governo: Zingaretti, 'esecutivo che guardi a interesse nazionale con Conte' (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "L'idea di un Governo che guardi agli interessi nazionali, al bene comune, di stampo europeista, che fa un'agenda di Contenuti breve ma concreta che migliora la vita delle persone può presentarsi". Lo dice Nicola Zingaretti a Immagina. Un Governo, sottolinea il segretario del Pd, "con Conte, ovviamente, che è il punto di equilibrio in questo momento più avanzato, ha preso la fiducia quattro giorno fà e sfido chiunque a dire che c'è la possibilità di superare quel livello. Con Conte si presenti e raccolga il consenso. E' lo sforzo di queste ore". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "L'idea di uncheagli interessi nazionali, al bene comune, di stampo europeista, che fa un'agenda dinuti breve ma concreta che migliora la vita delle persone può presentarsi". Lo dice Nicolaa Immagina. Un, sottolinea il segretario del Pd, "con, ovviamente, che è il punto di equilibrio in questo momento più avanzato, ha preso la fiducia quattro giorno fà e sfido chiunque a dire che c'è la possibilità di superare quel livello. Consi presenti e raccolga il consenso. E' lo sforzo di queste ore".

