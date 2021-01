Governo, Verini (Pd): “Avanti con Conte. Voto anticipato sarebbe dannosissimo, Italia Viva dia un segnale al Paese” (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Conte rappresenta un punto di equilibrio massimo attorno a cui costruire una nuova maggioranza autorevole, solida, che porti l’Italia al 2023 e che affronti da subito e senza perder tempo tutte le emergenze”. Così, lasciando la sede del Pd, il deputato Walter Verini commenta l’annuncio delle dimissioni del presidente del Consiglio Conte, ribadendo la posizione del segretario Zingaretti. Per il deputato, “ora bisogna evitare il rischio di andare un Voto anticipato che sarebbe dannosissimo per il Paese, creando un Governo autorevole”. E sulla formazione guidata da Matteo Renzi conclude: “Chi ha provocato la crisi al buio dia un segnale al Paese” L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) “rappresenta un punto di equilibrio massimo attorno a cui costruire una nuova maggioranza autorevole, solida, che porti l’al 2023 e che affronti da subito e senza perder tempo tutte le emergenze”. Così, lasciando la sede del Pd, il deputato Waltercommenta l’annuncio delle dimissioni del presidente del Consiglio, ribadendo la posizione del segretario Zingaretti. Per il deputato, “ora bisogna evitare il rischio di andare uncheper il, creando unautorevole”. E sulla formazione guidata da Matteo Renzi conclude: “Chi ha provocato la crisi al buio dia unal” L'articolo proviene da Il Fatto ...

Radio1VivaVoce : RT @Radio1Rai: #crisigoverno ???'Come #Pd stiamo lavorando per una soluzione stabile e autorevole. Altrimenti l'ipotesi delle #elezioni non… - Radio1Rai : #crisigoverno ???'Come #Pd stiamo lavorando per una soluzione stabile e autorevole. Altrimenti l'ipotesi delle… - umbriajournal_ : Gasdotto, Verini chiede rinvio riunione convocata da Governo - ADM_assdemxmi : RT @AgenziaVISTA: #Governo, Verini (#PD): “Dobbiamo superare l’ostacolo della crisi al buio aperta da #Renzi” - Rodica17957578 : RT @fattoquotidiano: Governo, Verini (PD): “Dobbiamo superare l’ostacolo della crisi al buio aperta da Renzi. Lavoriamo per soluzione stabi… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Verini Governo, Verini (PD): “Dobbiamo superare l’ostacolo della crisi al buio aperta da Renzi Il Fatto Quotidiano Governo, Conte domani al Colle per le dimissioni

Alle 9 del mattino la riunione del consiglio dei ministri nel corso della quale il premier informerà la squadra di governo sulla decisione di salire ...

Gasdotto, Verini chiede rinvio riunione convocata da Governo

Gasdotto, Verini chiede rinvio riunione convocata da Governo Per deputato Pd utile approfondire "fatti nuovi legati progetto" ...

Alle 9 del mattino la riunione del consiglio dei ministri nel corso della quale il premier informerà la squadra di governo sulla decisione di salire ...Gasdotto, Verini chiede rinvio riunione convocata da Governo Per deputato Pd utile approfondire "fatti nuovi legati progetto" ...