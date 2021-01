Governo: Renzi riunisce gruppi domani sera, si decide posizione su giustizia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - E' fissata per domani sera alle 22.30 una riunione con Matteo Renzi, a quanto si apprende, per decidere la posizione sulla giustizia. La linea di Italia Viva, si fa sapere, in generale resta quella di disponibilità fatta uscire con il documento sottoscritto da tutti i parlamentari Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - E' fissata peralle 22.30 una riunione con Matteo, a quanto si apprende, perre lasulla. La linea di Italia Viva, si fa sapere, in generale resta quella di disponibilità fatta uscire con il documento sottoscritto da tutti i parlamentari Iv.

Senza alcun cenno alla crisi di Governo, Conte incontra Confindustria e le altre associazioni, che smontano l'impianto del Recovery Plan ...

