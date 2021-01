TV7Benevento : Governo: Petruccioli, 'situazione è da esecutivo unità nazionale'... -

SassariNotizie.com

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Se c'è una situazione nella quale le cosiddette 'larghe intese' cioè un governo di unità nazionale avrebbe senso è questa". Lo scrive Claudio Petruccioli su twitter.Perché il Pd s’impicca per Conte? Per comprenderlo bisogna decriptare il detto e il non detto dei suoi leader. Ben sapendo che il detto non corrisponde sempre al vero. Prendete Andrea Orlando. Ad Ales ...