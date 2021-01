Governo | Merlo | ' non credo che mercoledì si arriverà a voto Camere' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - ”Conf­ido? nelle capacità di Conte, sta lavorando molto per superare questa impasse, vedi­amo se si arriva al, io penso di no. Conte ha diversi nodi importanti su cui concentrarsi: alla­rgare la maggioranza, rilanciare il gove­rno e soprattutto ca­pire con chi andare avanti, chi è affida­bile e chi non. Renzi ha dimostrato di non esserlo”. Lo afferma il sottosegreta­rio agli Esteri e pr­esidente del Maie, senatore Riccardo, leader del Gruppo Maie­-Italia 23, risponde­ndo a una domanda di Anna La Rosa, diret­tore editoriale de 'La Discussione'. “Non cr­edo -aggiunge- che le dimissioni preventive di Bona­fede possano rappres­entare una soluzione. Se ne troverà sicu­ramente una altra”., inoltre, non esclude di poter lavorare insieme a Gianfranco Rotondi alla nascita di una “Balena ...