Governo: M5S, 'ora lavoriamo per Conte ter, avanti a testa alta' (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Vicini agli italiani, ora avanti a testa alta. lavoriamo compatti con il premier Giuseppe Conte anche in direzione di un Conte ter". E' questa, viene riferito da autorevoli fonti di Governo, la linea emersa dalla riunione dei ministri e sottosegretari M5S convocata dal capo politico Vito Crimi e dal capo delegazione del Movimento al Governo, Alfonso Bonafede. I 5 Stelle hanno ribadito il sostegno al presidente del Consiglio. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Vicini agli italiani, oracompatti con il premier Giuseppeanche in direzione di unter". E' questa, viene riferito da autorevoli fonti di, la linea emersa dalla riunione dei ministri e sottosegretari M5S convocata dal capo politico Vito Crimi e dal capo delegazione del Movimento al, Alfonso Bonafede. I 5 Stelle hanno ribadito il sostegno al presidente del Consiglio.

LegaSalvini : Nicola Porro: «Pd e M5s disposti a tutto per non andare a casa. È una follia affidare a questo governo un progetto… - GiulioCentemero : ?? Arrestato #NataleErrigo, membro dello staff del commissario Arcuri, con accuse pesantissime di legami con le cos… - M5S_Europa : L'opposizione attacca il governo sui ritardi nella consegna dei vaccini #Pfizer e #AstraZeneca, ma gli accordi sono… - paolaokaasan : RT @LegaSalvini: Nicola Porro: «Pd e M5s disposti a tutto per non andare a casa. È una follia affidare a questo governo un progetto di ripr… - jckp_ : RT @piercamillo: In quale Paese serio e libero si può pensare di non poter partecipare alle #Olimpiadi con la propria bandiera? Questo è il… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo M5S Governo, M5s scarica Bonafede: “Nessuno è indispensabile” Fanpage.it Conte domani al Quirinale per le dimissioni

Il premier comunicherà la sua decisione nel Consiglio dei ministri in programma alle 9. Poi l'incontro con Mattarella ...

La crisi diventa ufficiale: domani Conte da Mattarella per rassegnare le dimissioni

La mossa del premier alla vigilia delle comunicazioni di Bonafede dove la maggioranza poteva andare sotto. Ora tutte le ipotesi sono aperte: dal Conte-ter all'unità nazionale fino alle elezioni antici ...

Il premier comunicherà la sua decisione nel Consiglio dei ministri in programma alle 9. Poi l'incontro con Mattarella ...La mossa del premier alla vigilia delle comunicazioni di Bonafede dove la maggioranza poteva andare sotto. Ora tutte le ipotesi sono aperte: dal Conte-ter all'unità nazionale fino alle elezioni antici ...