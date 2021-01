Governo: Giani, 'Crisi? Ci sono Ue e Regioni come punto di riferimento' (Di lunedì 25 gennaio 2021) Firenze, 25 gen. - (Adnkronos) - "Non ci saranno quei contraccolpi che si pensa in caso di Crisi di Governo. Poi diciamolo con chiarezza: oggi il 70% delle leggi che approviamo in Italia sono espressioni di dettaglio di direttive e indirizzi che vengono dall'Ue. Forse non ce ne rendiamo conto, ma il soggetto politico forte su cui si poggiano i nostri ordinamenti e le nostre discipline è l'Europa. Se c'è un po' di incertezza nell'indirizzo di Governo, ci sono l'Europa e la Regione, che invece sarà stabilmente, per 5 anni, un punto di riferimento". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Firenze, 25 gen. - (Adnkronos) - "Non ci saranno quei contraccolpi che si pensa in caso didi. Poi diciamolo con chiarezza: oggi il 70% delle leggi che approviamo in Italiaespressioni di dettaglio di direttive e indirizzi che vengono dall'Ue. Forse non ce ne rendiamo conto, ma il soggetto politico forte su cui si poggiano i nostri ordinamenti e le nostre discipline è l'Europa. Se c'è un po' di incertezza nell'indirizzo di, cil'Europa e la Regione, che invece sarà stabilmente, per 5 anni, undi". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio, a margine di un evento a Firenze.

LuigiAssecasa : RT @lamaschera4: Marcucci, Del Rio, Giani e Bonaccini aspirano ardentemente che Renzi torni al Governo a dettar legge. Ma chi erano quei f… - mr_giani : 'Qualora Renzi staccava la spina al governo'. Another Devoto Oli burning. #DiMaio #mezzorainpiu - mr_giani : Ah ma oggi a metafore siamo su livelli altissimi. 'Il M5S non farà da donatore di sangue né di organi per questo g… - SPQR76070136 : RT @lamaschera4: Marcucci, Del Rio, Giani e Bonaccini aspirano ardentemente che Renzi torni al Governo a dettar legge. Ma chi erano quei f… - 5_stars4 : RT @lamaschera4: Marcucci, Del Rio, Giani e Bonaccini aspirano ardentemente che Renzi torni al Governo a dettar legge. Ma chi erano quei f… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Giani Giani-Italia Viva: avanti insieme. Apertura ai 5 Stelle, scontro nel Pd LA NAZIONE Governo: Giani, 'Crisi? Ci sono Ue e Regioni come punto di riferimento'

Firenze, 25 gen. - (Adnkronos) - "Non ci saranno quei contraccolpi che si pensa in caso di crisi di governo. Poi diciamolo con chiarezza: oggi il 70% delle leggi che approviamo in Italia sono espressi ...

La settimana del Franchi: dubbi di Commisso sui tempi. E Barone chiama Fossi

Atteso l'incontro tra Rocco e Nardella, anche dopo il patto con Giani e il sindaco di Campi. Le aree commerciali e il ruolo della ...

Firenze, 25 gen. - (Adnkronos) - "Non ci saranno quei contraccolpi che si pensa in caso di crisi di governo. Poi diciamolo con chiarezza: oggi il 70% delle leggi che approviamo in Italia sono espressi ...Atteso l'incontro tra Rocco e Nardella, anche dopo il patto con Giani e il sindaco di Campi. Le aree commerciali e il ruolo della ...