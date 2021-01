**Governo: Conte al Quirinale domani dopo Cdm** (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Il premier Giuseppe Conte salirà al Quirinale domani mattina, solo dopo il Consiglio dei ministri in cui condividerà con la squadra di governo la decisione di dimettersi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Il premier Giuseppesalirà almattina, soloil Consiglio dei ministri in cui condividerà con la squadra di governo la decisione di dimettersi.

